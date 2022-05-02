«Ливерпуль» может продать Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Goal.

По данным источника, Салах ещё не дал согласие продлить контракт с «Ливерпулем», который истекает в 2023 году. Таким образом, «Ливерпуль» может постараться продать его в летнее трансферное окно, чтобы он не покинул клуб бесплатно на правах свободного агента.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 100,00 млн. В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах провёл за «Ливерпуль» 32 матча, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Также на его счету 8 голов в 11 матчах Лиги чемпионов.