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Брозович убеждает Перишича продлить контракт с «Интером»

Брозович убеждает Перишича продлить контракт с «Интером»
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Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович убеждает соотечественника Ивана Перишича продлить контракт с клубом, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

По словам источника, в настоящее время ведутся активные переговоры о продлении контракта Перишича с «Интером» до 2024 года с зарплатой € 4 млн.

Хорватский полузащитник изъявляет желание остаться в клубе, и в этом его также убеждает одноклубник Марсело Брозович, с которым они вместе выступают за национальную сборную Хорватии.

Перишич играет за «Интер» с 2015 года, куда перешёл из «Вольфсбурга» за € 19 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн. В этом сезоне Иван Перишич провёл за «Интер» 32 матча в Серии А. На его счету семь забитых мячей и шесть голевых передач. Контракт Перишича с «Интером» истекает летом этого года.

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