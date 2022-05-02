Главный тренер «Интера» высказался о борьбе за чемпионство в Серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги встречи 35-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные одержали выездную победу над «Удинезе» (2:1), а также выразил мнение о том, играет ли роль время начала матчей в борьбе с «Миланом» за первое место, высказавшись о борьбе за скудетто.

«Футболисты «Интера» провели отличную демонстрацию характера в игре с «Удинезе», командой, которая в апреле была лучшей после нас. «Интер» хотел победить и заслужил этот результат в очень сложной ситуации. Я хочу ещё раз поблагодарить болельщиков за то, что они заставили нас почувствовать себя так, словно мы почти на «Сан-Сиро».

Мы знали результат «Милана»? Я не думаю, что имеет большое значение, кто играет первым, поскольку мы к этому привыкли. Мы знаем, что с тех пор, как телевизионные правообладатели взяли на себя ответственность за календарь матчей, такие вещи случаются, и сейчас в этом нет ничего необычного. Я был сосредоточен на «Удинезе», а не на том, что делал «Милан».

Кто является фаворитом в борьбе за скудетто? У нас ещё есть в розыгрыше девять очков, всё возможно», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, после 35 туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 77 очками и опережает ближайшего преследователя в лице «Интера» на два балла.