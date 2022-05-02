Защитник «Севильи» входит в шорт-лист «Челси» на замену Рюдигера и Кристенсена

Лондонский «Челси» по-прежнему заинтересован в подписании защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Английский клуб в летнее трансферное окно потеряет Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, которые покинут команду на правах свободного агента. По сведениям источника, в шорт-листе Томаса Тухеля на позицию центрального защитника находится четыре фамилии, среди которых есть и Кунде.
В нынешнем сезоне Кунде забил один гол и отдал одну результативную передачу в 28 матчах чемпионата Испании. Соглашение между французским защитником и «Севильей» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 60 млн.
«Севилья» не смогла обыграть «Кадис» в матче 34-го тура Примеры:
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