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Литвинов: возможно, в следующем сезоне «Спартак» прекратит гегемонию «Зенита»

Литвинов: возможно, в следующем сезоне «Спартак» прекратит гегемонию «Зенита»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о целях красно-белых на остаток сезона и о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Мы обязаны исправлять турнирное положение, обязаны выигрывать Кубок России. Все на это настраиваются, все об этом говорят. Самое главное для нас будет то, что взяли титул в этом сезоне. Конечно, останется осадок, что так неудачно выступили в чемпионате. У нас осталось ещё три игры, мы обязаны забирать девять очков. Хоть как-то должны исправить положение.

Почему никто не может прервать гегемонию «Зенита»? Сейчас все команды понимают, что в «Зените» очень сильный подбор игроков. Реально звёзды — люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, который приехали из сильных клубов. Но я думаю, что всё возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится. Самое главное сейчас — найти свою игру и действовать с позиции силы. Тогда, возможно, и прекратим гегемонию», — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».

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