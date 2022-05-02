Дало: в «Манчестер Юнайтед» все счастливы тому, что в команде есть Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о португальском нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Уверен, что выскажу общее мнение: Роналду — один из самых положительных моментов этого сезона для «МЮ». Быть рядом с человеком, у которого такая культура работы, профессионализм, менталитет… Это очень полезно для меня и моей карьеры. Есть цифры, есть статистика. Очевидно, все в «Манчестер Юнайтед» счастливы, что Криштиану есть в команде.

У меня не хватит комплиментов, чтобы описать, как Роналду работает. Но также он фантастический человек, очень дружелюбный. Когда Криштиану чувствует, что ему доверяют, он отдаёт вам всего себя на сто процентов.

В «Манчестер Юнайтед» с Роналду все ладят. Всей команде нравится находиться рядом с Криштиану. Когда такой большой игрок и человек делит с тобой одну раздевалку – это всегда большой плюс», — приводит слова Дало Sky Sports.