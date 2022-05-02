«Арсенал» определился с двумя кандидатами на усиление полузащиты

Полузащитник французского «Монако» Орельен Тчуамени и хавбек «Лестера» Юри Тилеманс входят в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Football.london.

По сведениям источника, «Арсенал» сделал приоритетом подписание в летнее трансферное окно нового полузащитника.

22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.



В текущем сезоне в 47 матчах во всех турнирах Тчуамени забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Монако» истекает в 2024 году.



24-летний Тилеманс перешёл в английскую команду на правах аренды в январе 2019 года из французского «Монако». Летом того же года «лисы» выкупили контракт полузащитника за € 45 млн.



В нынешнем сезоне Юри Тилеманс в 28 матчах английской Премьер-лиги забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Соглашение бельгийского хавбека с «Лестером» истекает в 2023 году.