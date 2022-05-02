Булыкин отреагировал на слова Сёмина. Тренер сказал, что способен остановить «Зенит»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на слова экс-тренера железнодорожников Юрия Сёмина, заявившего, что сможет остановить нынешний «Зенит».

«Сёмин заявил, что он может прервать гегемонию «Зенита»? Много факторов, которые на это влияют. Надо многое сделать, чтобы Юрий Павлович прервал гегемонию. Думаю, больше зависит от клуба, чем от тренера: уровень игроков, бюджет, передряги, если они есть. Всё должно быть в одном ключе. Главное — грамотные специалисты в команде.



Я был бы не против, если бы Сёмин вернулся в «Локомотив», но не знаю мнения руководства. Также не знаю, как сам Юрий Павлович сейчас готов для такой интенсивной работы. Здесь много нюансов, которые должны сойтись воедино», — рассказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.