Сборная Сенегала наказана штрафом и матчем без зрителей за нарушения на игре с Египтом

Сборная Сенегала по футболу должна будет провести один матч без зрителей, а также заплатить денежный штраф в размере 175 тысяч швейцарских франков за нарушения в мартовском стыковом матче со сборной Египта. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Сенегальцы обыграли египтян на своём поле в стыковом матче ЧМ-2022 (1:1 по сумме двух игр, 3:1 по пенальти) и вышли в финальную часть турнира.
Болельщики сборной Сенегала светили лазерами в лица игроков сборной Египта во время послематчевой серии пенальти. В результате египтяне не реализовали три удара и потерпели поражение.
Сборная Египта настаивала на переигровке этого матча из-за поведения фанатов соперника.
Активнее всего сенегальские болельщики использовали лазеры во время исполнения пенальти лидером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, который в итоге не сумел забить.
- 2 мая 2022
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