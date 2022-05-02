Сборная России по футболу отстранена от участия в Лиге наций сезона-2022/2023

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций сезона-2022/2023.

«Сборная России не будет участвовать во 2-й группе Лиги В и автоматически займёт четвёртое место в этой группе. Следовательно, они вылетят и займут 16-е, последнее место в Лиге B», — сообщает пресс-служба союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а также молодёжную сборную России от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032. Все решения были опубликованы сегодня, 2 мая, на сайте организации.