Сборная России по футболу отстранена от участия в Лиге наций сезона-2022/2023
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Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций сезона-2022/2023.
«Сборная России не будет участвовать во 2-й группе Лиги В и автоматически займёт четвёртое место в этой группе. Следовательно, они вылетят и займут 16-е, последнее место в Лиге B», — сообщает пресс-служба союза европейских футбольных ассоциаций.
Ранее стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а также молодёжную сборную России от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032. Все решения были опубликованы сегодня, 2 мая, на сайте организации.
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