Экс-глава оргкомитета ЧМ-2018 — о решении УЕФА: это очень плохо для российского футбола

Экс-глава оргкомитета чемпионата мира-2018 в России Алексей Сорокин оценил решение исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от еврокубковых турниров в сезоне-2022/2023.
«Рейтинги клуба это решение это очень сильно попортит. Для российского футбола это очень плохо. РФС сейчас оказывается перед дилеммой. Исходя из последних комментариев Чеферина, я надеялся на гибридное решение, но, к сожалению, этого не случилось», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В заявлении УЕФА сообщается, что в таблице коэффициентов России будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские команды набрали за последние пять лет. Это означает, что за сезон-2022/2023 Россия получит 4,333 балла. Столько баллов российские клубы набрали в сезоне-2020/2021. При этом за сезон-2017/2018 Россия потеряет 12,600 балла.
- 2 мая 2022
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