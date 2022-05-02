Самедов — о решении УЕФА: слова ничего не изменят, смысла нет. Грустно

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов отреагировал на решение УЕФА об отстранении российских команд от турниров, проводящихся под эгидой организации, на сезон-2022/2023.

«Очень грустно! Печально. Что тут ещё сказать. Какая разница, это ничего не изменит. Смысла нет. Грустно. Всё!» — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сегодня, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.