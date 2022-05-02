Созин: отстранение от еврокубков – не страшно. Всего на год

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение УЕФА об отстранении российских команд от международных турниров в сезоне-2022/2023.

«Ожидаемое решение – это первое, что хочется сказать. Положительный момент – один сезон, плюс мы остались членами УЕФА. Плохо, что не будем в еврокубках, но не смертельно. Будут товарищеские матчи, будет играть сборная России. Было бы хуже, если бы РФС отстранили на пять лет – пришлось бы уходить в Азию. А так придётся потерпеть, но ничего страшного. Всего на год отстранили – это хорошо, можем отделаться малой кровью. Разберёмся с внутренним календарём. Неприятно, но не смертельно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 2 мая, УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а молодёжную сборную России — от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.