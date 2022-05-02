Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» — чемпион, «Рубин» в зоне стыков, «Спартак» вновь 10-й

Завершились все матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. По итогам матчей тура произошли некоторые изменения в турнирной таблице.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ. Подопечные Сергея Семака обыграли «Локомотив» (3:1), набрали 61 очко и стали недосягаемы для конкурентов. «Динамо» отстаёт на 9 очков. Бело-голубые в 27-м туре уступили «Уралу» (2:3). Московские армейцы проиграли «Ахмату» (0:2) и с 47 очками опустились на четвёртое место, пропустив вперёд «Сочи». Подопечные Владимира Федотова в 27-м туре разгромили «Рубин» (6:0) и теперь замыкают тройку лидеров.

На пятое место переместился «Краснодар» (42), который дома обыграл «Ростов» (2:1). «Локомотив» (41) опустился на шестое место, уступив «Зениту» (1:3). На седьмом месте — «Крылья Советов» (38), которые в этом туре проиграли «Спартаку» (1:2). На восьмое место поднялся «Ахмат» (35), победивший дома ЦСКА (2:0). «Ростов» опустился на девятую позицию с 34 очками.

«Спартак» (34) после победы дома над «Крыльями» остался на 10-м месте и по дополнительным показателям уступает «Ростову». «Нижний Новгород» (29) сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и поднялся на 11-е место. «Химки» (29) после ничьи с «Уфой» занимают 12-е место, у них равное количество очков с «Нижним Новгородом» (29), но по дополнительным показателям выше расположилась нижегородская команда.

«Рубин» (29) был разгромлен в Казани «Сочи» (0:6) и опустился в зону стыковых матчей, на 13-е место. «Урал» после победы на «Динамо» укрепил свои позиции в борьбе за выживание. «Уфа» (23) и «Арсенал» (22), сыгравшие вничью в своих матчах, располагаются в зоне вылета.