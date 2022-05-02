Божович — о матче с «Нижним Новгородом»: как боксёр, который находится в нокдауне

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:2).
«Мы начали игру в верховой борьбе, но они в этом сильнее нас. Их три центральных защитника выигрывали больше единоборств. Пропустили быстрый гол, потом ещё один. Думаю, это как боксёр, который находится в нокдауне. Слава богу, чуть-чуть собрались. На второй тайм вышли и начали больше биться, выигрывать единоборства. Поэтому и сравняли счёт. Могли выиграть, а могли и проиграть», — приводят слова Божовича «Тульские новости».
«Нижний Новгород» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (22) остаётся на последнем, 16-м месте.
- 2 мая 2022
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