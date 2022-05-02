Нереализованный пенальти Деспотовича — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Нижний Новгород»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 18-й минуте встречи счёт открыл защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук. На 30-й минуте полузащитник Николай Калинский упрочил преимущество гостей. В концовке первого тайма хавбек Сергей Ткачёв сократил отставание тульского «Арсенала» в счёте. На 66-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота нижегородского клуба, однако нападающий туляков Джордже Деспотович не сумел его реализовать. На 71-й минуте форвард «Арсенала» Евгений Луценко сравнял счёт.
«Нижний Новгород» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (22) остаётся на последнем, 16-м месте.
- 2 мая 2022
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