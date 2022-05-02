Роналду забил с пенальти 18-й гол в сезоне АПЛ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:0, идёт второй тайм) заработал и реализовал пенальти.
Этот гол стал для португальского форварда 18-м в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Он находится на третьем месте в гонке бомбардиров АПЛ сезона-2021/2022. Также на счету португальца три результативные передачи.
Гонку бомбардиров возглавляет Мохамед Салах из «Ливерпуля» с 22 голами. На втором месте Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» с 19 мячами.
«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. До матча с «Брентфордом» в активе «красных дьяволов» было 55 очков по итогам 35 матчей.
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