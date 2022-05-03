Агент Языджи — о будущем игрока: Юсуф покинет ЦСКА, только когда выиграет РПЛ
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Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем клиента.
«Поражения армейцев в последних матчах могут сказаться на настрое Языджи? Юсуф покинет ЦСКА только когда выиграет РПЛ! Он хочет стать чемпионом в следующем году», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 8 голов.
Московский ЦСКА в 27 матчах набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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