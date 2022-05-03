«Челси» готов перехватить у «МЮ» и «Реала» Тилеманса

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс попал в сферу интересов лондонского «Челси». Об этом сообщает Calciomercato.
Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а сам игрок, если уйдёт из «Лестера», хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале».
24-летний Тилеманс перешёл в английскую команду на правах аренды в январе 2019 года из французского «Монако». Летом того же года «лисы» выкупили контракт полузащитника за € 45 млн.
В нынешнем сезоне Юри Тилеманс в 28 матчах английской Премьер-лиги забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Соглашение бельгийского хавбека с «Лестером» истекает в 2023 году.
«Реал» разгромил «Эспаньол» в матче 34-го тура Примеры:
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