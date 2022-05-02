«Барселона» уверена в подписании Аспиликуэты, который продлил контракт с «Челси»

Испанская «Барселона» уверена в подписании защитника лондонского «Челси» Сесара Аспиликуэты, который месяц назад подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает The Athletic.



По сведениям источника, 31-летнему испанскому футболисту, чей контракт с «Челси» рассчитан до конца следующего сезона, могут позволить перейти в «Барселону», которая интересуется футболистом.



32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник отметился двумя голевыми передачами в 18 матчах.

«Барселона» — «Мальорка». Обзор матча. Ла Лига 2021/2022. 34-й тур:

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