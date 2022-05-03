«Бавария» хочет подписать полузащитника «РБ Лейпциг»
Поделиться
Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Педро Алмейда в «Твиттере».
По сведениям источника, в переходе 24-летнего французского футболиста заинтересован тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман, который работал с Нкунку в «РБ Лейпциг».
Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Нкунку забил 31 гол и отдал 20 результативных передач в 44 встречах во всех турнирах. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является. Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн.
Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Тоттенхэм» и ряд других клубов.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
12:33
-
12:33
-
12:28
-
12:23
-
12:17
-
12:16
-
12:16
-
12:05
-
12:04
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:51
-
11:33
-
11:23
-
11:23
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:45
-
10:38
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:10
-
10:10
-
10:01
-
09:46
-
09:44
-
09:30
Партнерский контент