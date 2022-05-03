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«Бавария» хочет подписать полузащитника «РБ Лейпциг»

«Бавария» хочет подписать полузащитника «РБ Лейпциг»
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Педро Алмейда в «Твиттере».

По сведениям источника, в переходе 24-летнего французского футболиста заинтересован тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман, который работал с Нкунку в «РБ Лейпциг».

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний Нкунку забил 31 гол и отдал 20 результативных передач в 44 встречах во всех турнирах. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является. Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Тоттенхэм» и ряд других клубов.

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