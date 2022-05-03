«Марсель» хочет продлить контракт с главным тренером Хорхе Сампаоли

Президент французского «Марселя» Пабло Лонгория работает над тем, чтобы убедить Хорхе Сампаоли продлить контракт с клубом. Об этом сообщает L'Équipe.
Руководителя «Марселя» впечатлило то, как аргентинец переосмыслил стиль игры команды и улучшил показатели ряда игроков. Успехи этого сезона в чемпионате, а также в еврокубковых турнирах также говорят в пользу Сампаоли.
По информации источника, за последние несколько недель состоялись переговоры как с адвокатом бывшего тренера сборной Чили, так и с членом его французской юридической команды.
Хотя срок потенциального нового контракта ещё не определён, Лонгория намерен оставить Сампаоли в клубе более чем на 2 года. Президент настроен оптимистично и постарается убедить владельца клуба Фрэнка Маккорта продлить соглашение с аргентинским наставником.
- 3 мая 2022
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