Сакки: в «Ливерпуле» нет игроков мирового класса. Салах просто хорошо играл в Италии

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки заявил, что не видит в «Ливерпуле» игроков мирового уровня.

«В «Ливерпуле» нет игроков мирового класса. Когда Мохамед Салах был в Италии, он был просто хорошим игроком, но не игроком мирового уровня.

Но они играют интенсивно и в очень высоком темпе», – приводит слова Арриго Сакки La Gazzetta dello Sport.

Сегодня, 3 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» — «Ливерпуль». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Голом в составе ливерпульского клуба отметился Садио Мане, ещё один мяч значится в протоколе матча как автогол, его автором стал игрок «Вильярреала» Первис Эступиньян.