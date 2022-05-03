Воспитанник «Барселоны» получил предложение от «Лацио» по продлению контракта

Защитник «Лацио» Патрик получил от клуба предложение продлить соглашение на пять лет. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По сведениям источника, римляне предлагают 29-летнему футболисту зарплату в € 1 млн + бонусы.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы турецкий «Бешикташ» и испанская «Валенсия», которые хотели подписать Патрика свободным агентом.
С 2008 по 2015 год Патрик находился в структуре «Барселоны» и провёл за основную команду сине-гранатовых 22 минуты в матче Лиги чемпионов с «Аяксом» в 2013 году. Соглашение Патрика с «Лацио» истекает в конце сезона.
«Барселона» обыграла «Мальорку» и вышла на 2-е место в Примере:
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