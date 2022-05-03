«Барселона» не будет выкупать Адама Траоре у «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, выступающий на правах аренды за «Барселону», вернётся в английскую команду в конце сезона. Испанский клуб не собирается выкупать права на 26-летнего игрока. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что у испанской команды есть опция выкупа футболиста за € 30 млн. Траоре является воспитанником «Барселоны». Он покинул её в 2015 году, продолжив карьеру в Англии. Адама выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро», а с 2018 года играет в составе «Вулверхэмптона».

В нынешнем сезоне Траоре в 15 матчах за «Барселону» отдал четыре результативные передачи.

«Барселона» обыграла «Мальорку» и вышла на 2-е место в Примере:

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