«Ливерпуль» предложит 36-летнему Милнеру новый контракт
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«Ливерпуль» намерен подписать новое соглашение с полузащитником Джеймсом Милнером. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере».
По сведениям источника, английский клуб планирует сохранить футболиста ещё на год, подписав с ним контракт до 2023 года. Сообщается, что в услугах Милнера заинтересованы два клуба английской Премьер-лиги.
Текущее соглашение английского полузащитника истекает в конце сезона.
Милнер стал футболистом «Ливерпуля» в 2015 году, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Милнер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.
Ранее Милнер также выступал в составе «Манчестер Сити», «Астон Виллы», «Ньюкасла», «Лидса» и «Суиндона».
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