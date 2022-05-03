«Аякс» заинтересован в подписании нападающего «Тоттенхэма»

Амстердамский «Аякс» заинтересован в подписании нападающего лондонского «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна. Об этом сообщает The Times.
Ранее сообщалось, что английский клуб готов расстаться с игроком, так как зимой состав команды пополнил Деян Кулушевски. По сведениям, Тоттенхэм» отклонил в зимнее трансферное окно предложение «Аякса» по Бергвейну в размере € 18 млн.
Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 22 матчах английской Премьер-лиги отдал голевую передачу и забил три гола. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.
Ранее появилась информация, что нынешний наставник «Аякса» Эрик тен Хаг может подписать в «Манчестер Юнайтед» защитника амстердамцев Лисандро Мартинеса.
- 3 мая 2022
-
16:59
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:24
-
16:18
-
16:11
-
16:03
-
16:01
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:32
-
15:28
-
15:16
-
15:13
-
15:08
-
15:01
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:45
-
14:27
-
14:24
-
14:19
-
14:18
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:27
-
13:20
-
13:14
-
13:14