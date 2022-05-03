«Аякс» заинтересован в подписании нападающего «Тоттенхэма»

Амстердамский «Аякс» заинтересован в подписании нападающего лондонского «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна. Об этом сообщает The Times.



Ранее сообщалось, что английский клуб готов расстаться с игроком, так как зимой состав команды пополнил Деян Кулушевски. По сведениям, Тоттенхэм» отклонил в зимнее трансферное окно предложение «Аякса» по Бергвейну в размере € 18 млн.



Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 22 матчах английской Премьер-лиги отдал голевую передачу и забил три гола. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.



Ранее появилась информация, что нынешний наставник «Аякса» Эрик тен Хаг может подписать в «Манчестер Юнайтед» защитника амстердамцев Лисандро Мартинеса.

Новость по теме Конте рассказал о важности Сон Хын Мина для «Тоттенхэма»