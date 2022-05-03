В «Вест Хэме» уверены, что Райс останется, и собираются сделать его капитаном клуба

Руководство лондонского «Вест Хэма» уверено в том, что лидер клуба полузащитник Деклан Райс останется в команде. «Вест Хэм» собирается сделать англичанина самым высокооплачиваемым игроком команды, а также капитаном клуба. Таким образом, руководство лондонского клуба хочет поощрить 23-летнего полузащитника за проявленное уважение и лояльность к коллективу. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, Деклан Райс не дал «Вест Хэму» никаких оснований полагать, что он собирается уйти. В ближайшие две недели карьеру завершит капитан команды Марк Ноубл, и «Вест Хэм» собирается назначить на эту должность молодого англичанина.
Источники издания сообщают, что Райсу трудно говорить что-либо публично, но его страсть и преданность, которые он демонстрирует, надевая футболку «Вест Хэма» — неоспоримы.
У Райса остаётся два года по действующему контракту с «Вест Хэмом». Лондонцы имеют возможность продлить договор ещё на 12 месяцев. Сообщается, что в настоящее время заработная плата полузащитника по потенциально новому договору составляет около £ 200 тыс. в неделю.
- 3 мая 2022
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