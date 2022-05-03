Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александер-Арнольд: для удачного завершения сезона нам надо завоевать ещё один трофей

Александер-Арнольд: для удачного завершения сезона нам надо завоевать ещё один трофей
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд оценил своё выступление за мерсисайдцев в текущем сезоне.

«Я полагаю, что хорошо выступаю в этом сезоне. Конечно, нет предела совершенству и мне есть куда стремиться. Думаю, для удачного завершения сезона мне и клубу необходимо завоевать ещё один трофей.

Это моя главная цель, я пытаюсь помочь команде выиграть как можно больше игр. Сейчас я полностью здоров и набрал хорошую форму, поэтому могу быть полезен товарищам в игре», — приводит слова защитника официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Трент Александер-Арнольд выступает за основную команду «Ливерпуля» с 2016 года. В текущем сезоне англичанин в составе мерсисайдцев уже завоевал Кубок Футбольной лиги.

Новость по теме
Трент — о матче с «Вильярреалом»: не считаем, что «Ливерпуль» добудет победу по умолчанию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022