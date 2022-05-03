Александер-Арнольд: для удачного завершения сезона нам надо завоевать ещё один трофей

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд оценил своё выступление за мерсисайдцев в текущем сезоне.

«Я полагаю, что хорошо выступаю в этом сезоне. Конечно, нет предела совершенству и мне есть куда стремиться. Думаю, для удачного завершения сезона мне и клубу необходимо завоевать ещё один трофей.

Это моя главная цель, я пытаюсь помочь команде выиграть как можно больше игр. Сейчас я полностью здоров и набрал хорошую форму, поэтому могу быть полезен товарищам в игре», — приводит слова защитника официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Трент Александер-Арнольд выступает за основную команду «Ливерпуля» с 2016 года. В текущем сезоне англичанин в составе мерсисайдцев уже завоевал Кубок Футбольной лиги.