Александер-Арнольд: для удачного завершения сезона нам надо завоевать ещё один трофей
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд оценил своё выступление за мерсисайдцев в текущем сезоне.
«Я полагаю, что хорошо выступаю в этом сезоне. Конечно, нет предела совершенству и мне есть куда стремиться. Думаю, для удачного завершения сезона мне и клубу необходимо завоевать ещё один трофей.
Это моя главная цель, я пытаюсь помочь команде выиграть как можно больше игр. Сейчас я полностью здоров и набрал хорошую форму, поэтому могу быть полезен товарищам в игре», — приводит слова защитника официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, Трент Александер-Арнольд выступает за основную команду «Ливерпуля» с 2016 года. В текущем сезоне англичанин в составе мерсисайдцев уже завоевал Кубок Футбольной лиги.
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