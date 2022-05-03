Агент Мартинса Перейры отказался обсуждать будущее своего клиента в «Спартаке»

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, отказался обсуждать будущее своего подопечного в московском клубе на фоне отстранения российских команд от международных турниров.

«Останется ли мой клиент в «Спартаке» на следующий сезон после решения УЕФА? Об этом ещё рано говорить», — сказал Александр Боннефон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, вчера, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.