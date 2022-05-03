Деньги от продажи «Челси» могут пойти на развитие массового футбола в Великобритании

Средства от продажи лондонского «Челси» могут пойти на развитие массового футбола в Великобритании, сообщает The Times.
По информации источника, бывший совладелец «Арсенала» Дэвид Дин предложил направить £ 750 млн (€ 892,5 млн) на строительство новых и ремонт существующих футбольных площадок в Великобритании. Отмечается, что инициатива обсуждалась в кабинете министров страны.
Ранее стало известно, что на приобретение «Челси» претендуют британский бизнесмен Джим Рэтклифф, совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли и консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
- 3 мая 2022
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