Гвардиола: давит ли на нас проигранный финал прошлого сезона? Сложно сказать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался, влияет ли на него и его подопечных поражение в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021, когда «горожане» уступили «Челси» со счётом 0:1.
«Вопрос в том, чему мы научились из этого опыта. Каждая игра в этом турнире – особенная, не похожая на другие. Сложно сравнивать прошлый сезон с нынешним или следующим.
«Какое настроение внутри команды перед борьбой за выход в финал Лиги чемпионов? Мы уже были там. Мы знаем, как справиться с давлением. Это помогает. Но это не гарантия того, что мы сыграем хорошо. Мы должны выложиться на полную, чтобы выйти в финал», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Завтра, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.
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