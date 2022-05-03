Руй Витория рассказал, где хотел бы продолжить тренерскую карьеру
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория признался, что хотел бы продолжить карьеру в Европе, и заявил, что ему нравится чемпионат Испании.
«Где я себя вижу тренером в дальнейшем? Я не думаю об этом. Я хочу принять правильное решение, но мне бы хотелось, чтобы это было в Европе.
Мне нравится чемпионат Испании, в нём много выдающихся личностей. Это очень техничная и динамичная лига. Кроме того, даже скромные испанские команды играют в футбол, а не закрываются у своих ворот», – приводит слова Витории Marca.
Напомним, за время своей тренерской карьеры Руй Витория работал в Португалии, Саудовской Аравии и России. После ухода из «Спартака» СМИ активно связывали специалиста с бразильскими клубами.
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