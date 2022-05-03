Перед матчем 1/2 финала ЛЧ в Вильярреале пошёл сильный дождь. Мяч не отскакивает от газона

В испанском городе Вильярреал, где сегодня должен пройти матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль», начался сильный дождь. Осадки залили поле местного стадиона до такой степени, что мяч не отскакивает от газона, информирует журналист Адриано Дель Монте в своём «твиттере».

По сведениям источника, арбитры довольны качеством поля, однако официальная попытка проверить отскок мяча от газона не увенчалась успехом.

Другой журналист, Ян Дойл, сообщил в своих соцсетях, что бригада арбитров выходила на поле за полчаса до матча для проверки целостности сетки ворот. Однако во время этого выхода судьи не пытались проверить качество движения мяча по полю.

Изначально болельщиков длительное время не пускали на стадион, что вызвало беспокойство по поводу возможной отмены матча. Однако сейчас фанаты допущены на трибуны, а игроки уже разминаются на поле.

Напомним, сегодня, 3 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча.