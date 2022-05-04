Мохамед Салах рассказал, с какой командой хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В полуфинале команда обыграла «Вильярреал» с общим счётом 5:2.
«Здорово оказаться в финале. Третий раз за пять лет — это невероятно. Все счастливы. В первом тайме было тяжело, но мы отправились в раздевалку, и тренер поговорил с нами. Мы лучшая команда на высшем уровне, поэтому можем нанести ответный удар после двух пропущенных мячей в первом тайме.
Мы боремся за всё. Мы выиграли один трофей, теперь мы в другом финале, продолжаем бороться в Премьер-лиге. Я сосредотачиваюсь, усердно тренируюсь и пытаюсь восстановиться. Я знаю, чего хочу, и надеюсь, что смогу это получить. Я хочу сыграть с «Реалом» в финале, но «Манчестер Сити» — очень сильная команда», — приводит слова Салаха BBC.
В другом полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом». Первый матч завершился победой «горожан» со счётом 4:3.
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