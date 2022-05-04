В «Вильярреале» раскритиковали судейство в ответном полуфинальном матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Исполнительный директор «Вильярреала» Роиг Ногеролес раскритиковал судейство в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3).

«Во многих мелких случаях судья выносил решения в пользу «Ливерпуля». Судейство было очень плохим. В ворота «Ливерпуля» не назначили пенальти в эпизоде с Ло Чельсо. Не хочу, чтобы это было оправданием, но сегодняшнее судейство не на том уровне, чтобы судить такой матч. Три фола на краю штрафной площади, которые не зафиксированы, и во втором тайме то же самое. Мелкие действия, в которых рефери принял решение в пользу «Ливерпуля». Это было очень плохое судейство», — приводит слова Ногеролеса AS.

Напомним, после первого тайма «Вильярреал» вёл со счётом 2:0. Однако после перерыва «Ливерпуль» забил три безответных мяча и выиграл встречу. По итогам двух матчей счёт 5:2 в пользу «Ливерпуля».