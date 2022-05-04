Мане повторил рекорд Лэмпарда в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане повторил рекорд бывшего полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда в плей-офф Лиги чемпионов,, сообщается в «твиттере» William Hill.

Мане в матче с «Вильярреалом» забил 15-й гол в плей-офф Лиги чемпионов, повторив рекорд Лэмпарда по количеству голов, забитых в плей-офф турнира за английский клуб.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мане сыграл в 12 матчах, в которых забил пять мячей.

Напомним, «Ливерпуль» по итогам двух матчей обыграл «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов. В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость сенегальца оценивается в € 80 млн.