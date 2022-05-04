Мане повторил рекорд Лэмпарда в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане повторил рекорд бывшего полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда в плей-офф Лиги чемпионов,, сообщается в «твиттере» William Hill.
Мане в матче с «Вильярреалом» забил 15-й гол в плей-офф Лиги чемпионов, повторив рекорд Лэмпарда по количеству голов, забитых в плей-офф турнира за английский клуб.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мане сыграл в 12 матчах, в которых забил пять мячей.
Напомним, «Ливерпуль» по итогам двух матчей обыграл «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов. В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».
Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость сенегальца оценивается в € 80 млн.
- 4 мая 2022
-
03:30
-
03:24
-
02:46
-
02:36
-
02:24
-
02:11
-
02:00
-
01:37
-
01:36
-
01:25
-
01:22
-
01:09
-
00:53
-
00:50
-
00:47
-
00:22
-
00:20
-
00:16
-
00:13
-
00:11
-
00:08
-
00:00
- 3 мая 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:49
-
23:47
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:20
-
23:20
-
23:16
-
23:06