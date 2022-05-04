Агент Лаутаро: сейчас наступает время таких форвардов, как Мартинес

Алехандро Каманьо, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, отметил, что его клиент является одним из ведущих форвардов мира.



«Лаутаро растёт как футболист. Не будем забывать, что речь идёт о 24-летнем игроке, который уже зарекомендовал себя как одного из ведущих нападающих на международной арене.



Сейчас наблюдается закат нападающих старше 35 лет, таких как Роналду и Бензема. Наступает время таких форвардов, как Лаутаро. Мы не ждём и не ищем трансфера. Лаутаро — игрок «Интера», он счастлив здесь. Милан — замечательный город. Наши мысли связаны с этим клубом», — цитирует Каманьо Football Italia.



В текущем сезоне Лаутаро сыграл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 3 передачи.