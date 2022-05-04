Агент Лаутаро: сейчас наступает время таких форвардов, как Мартинес
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Алехандро Каманьо, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, отметил, что его клиент является одним из ведущих форвардов мира.
«Лаутаро растёт как футболист. Не будем забывать, что речь идёт о 24-летнем игроке, который уже зарекомендовал себя как одного из ведущих нападающих на международной арене.
Сейчас наблюдается закат нападающих старше 35 лет, таких как Роналду и Бензема. Наступает время таких форвардов, как Лаутаро. Мы не ждём и не ищем трансфера. Лаутаро — игрок «Интера», он счастлив здесь. Милан — замечательный город. Наши мысли связаны с этим клубом», — цитирует Каманьо Football Italia.
В текущем сезоне Лаутаро сыграл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 3 передачи.
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