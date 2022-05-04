Девушка Дибалы: мой отец настойчиво хочет видеть Пауло в «Ривер Плейт»

Ориана Сабатини, девушка нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, заявила, что её отец хочет, чтобы 28-летний форвард вернулся в чемпионат Аргентины.

«Мой отец настойчиво хочет видеть его в «Ривер Плейт». Он говорит с ним каждую неделю на эту тему. Но я не знаю, что думает насчёт этого Пауло. Я думаю, что он всё-таки останется в Европе», — цитирует Сабатини ITASportPress.



Ранее сообщалось, что в подписании аргентинского нападающего заинтересованы четыре клуба АПЛ.



Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

После 35 матчей «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 69 очков.