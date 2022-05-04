Луис Диас не смог сдержать слёз после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов

Колумбийский нападающий «Ливерпуля» Луис Диас не смог сдержать слёз после финального свистка ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (3:2).

Диас начал матч на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме. К этому момент счёт в матче был 2:0 в пользу «Вильярреала». Во втором тайме мерсисайдцы забили три безответных гола и одержали победу в матче. Сам Диас стал автором забитого гола.

После финального свистка Диас не смог сдержать слёз.

По итогам двухматчевого противостояния «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счётом 5:2. В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».

Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе за € 67 млн. Его контракт рассчитан на пять лет.