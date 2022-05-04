Жерар Морено: возможно, первый там с «Ливерпулем» – лучший за всю историю «Вильярреала»

Испанский нападающий «Вильярреала» Жерар Морено поделился эмоциями после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА от «Ливерпуля» (2:3).
«Мы должны гордиться тем, чего добились. Команда до конца верила в успех и билась до самого финального свистка. В первом тайме мы сыграли блестяще. Возможно, это наш лучший первый тайм за всю историю клуба», — приводит слова Морено пресс-служба УЕФА.
После первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч. В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».
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