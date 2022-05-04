«Шахтёр» сыграет на групповом этапе ЛЧ благодаря поражению «Вильярреала»

Донецкий «Шахтёр» как чемпион украинской Премьер-лиги начнёт играть в следующем сезоне Лиги чемпионов сразу с группового этапа.

Украинской команде удастся сыграть сразу в групповой стадии, так как «Ливерпуль» прошёл «Вильярреал» и вышел в финал текущего розыгрыша, где встретится с «Манчестер Сити» или мадридским «Реалом», которые также гарантировали себе участие на групповом этапе ЛЧ-2022/2023 через свои национальные чемпионаты.

Согласно регламенту, если победитель ЛЧ квалифицируется в следующий турнир через внутренний чемпионат, образуется вакантное место – прямую путёвку получает чемпион 12-й ассоциации, которой благодаря отстранению российских клубов стала украинская.



По решению УПЛ чемпионом страны в досрочно завершённом сезоне-2021/2022 признан «Шахтёр». Участие донецкого клуба в групповом этапе следующей ЛЧ в течение нескольких недель должен утвердить УЕФА.