Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» сыграет на групповом этапе ЛЧ благодаря поражению «Вильярреала»

«Шахтёр» сыграет на групповом этапе ЛЧ благодаря поражению «Вильярреала»
Комментарии

Донецкий «Шахтёр» как чемпион украинской Премьер-лиги начнёт играть в следующем сезоне Лиги чемпионов сразу с группового этапа.

Украинской команде удастся сыграть сразу в групповой стадии, так как «Ливерпуль» прошёл «Вильярреал» и вышел в финал текущего розыгрыша, где встретится с «Манчестер Сити» или мадридским «Реалом», которые также гарантировали себе участие на групповом этапе ЛЧ-2022/2023 через свои национальные чемпионаты.

Согласно регламенту, если победитель ЛЧ квалифицируется в следующий турнир через внутренний чемпионат, образуется вакантное место – прямую путёвку получает чемпион 12-й ассоциации, которой благодаря отстранению российских клубов стала украинская.

По решению УПЛ чемпионом страны в досрочно завершённом сезоне-2021/2022 признан «Шахтёр». Участие донецкого клуба в групповом этапе следующей ЛЧ в течение нескольких недель должен утвердить УЕФА.

Новость по теме
Роберто Де Дзерби может покинуть пост главного тренера донецкого «Шахтёра»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022