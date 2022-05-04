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Глава департамента судейства рассказал, как Мешкова назначали на матчи «Рубина»

Глава департамента судейства рассказал, как Мешкова назначали на матчи «Рубина»
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о назначениях арбитра Виталия Мешкова на матчи казанского «Рубина».

«Не комментирую, потому что это делали иностранные коллеги. Я не могу знать, почему так. Догадки? Иностранцы не жили в нашем медийном поле. Вероятно, они думали, что такие ситуации нужно было преодолевать, а не вечно терпеть. В этом тоже есть логика. Не хочется, чтобы Мешков теперь никогда не назначался на матчи «Рубина», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Рубин» в 27 матчах набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал «Зенит».

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