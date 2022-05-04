«Наполи» сообщил «Арсеналу», что трансфер Осимхена обойдётся клубу почти в € 120 млн
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«Наполи» установил ценник на нападающего Виктора Осимхена, сообщает The Sun.
Ранее сообщалось, что лидером гонки за 23-летнего футболиста является «Арсенал». По информации источника, руководство неаполитанского клуба сообщило лондонцам, что трансфер Осимхена обойдётся в £ 100 млн (около € 120 млн). Интерес к игроку также проявляет «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Осимхен перешёл в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году. Сумма трансфера составила € 75 млн. Его контракт с итальянским клубом действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне нигерийский футболист принял участие в 24 матчах итальянской Серии А, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. С 2017 года Осимхен вызывается в национальную команду Нигерии.
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