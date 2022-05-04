Глава департамента судейства рассказал о шансах Пустовойтовой работать в РПЛ

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев поделился мнением о шансах арбитра Анастасии Пустовойтовой на работу в Российской Премьер-Лиге.



«Отстранение Пустовойтовой от женского Евро – это болезненно. Особенно потому что Настя находится на самой вершине. Олимпиада и всё остальное было здорово. Ну что ж… У неё в России, в отличие от Карасёва, есть свои вершины, которых она ещё не достигла. Она работает в ФНЛ и на VAR в РПЛ.



Многие заговорили о необходимости дать Пустовойтовой работать в РПЛ главным арбитром? Нет никаких ограничений по привлечению девушек в РПЛ. При этом Настя в ФНЛ работала главным судьёй ещё очень мало. А нужно два-три сезона и большое количество матчей. В какой-то степени она заложница своего успеха, так как все хотят уже сейчас её видеть в РПЛ. То обучение VAR, то Олимпиада – отсюда пока не такой большой опыт в ФНЛ. Прямо сейчас отправлять Настю в РПЛ было бы неправильно и по отношению к мужчинам, которые стабильнее работали в ФНЛ несколько сезонов. Мне кажется, для неё сейчас главное закрепиться как судье на VAR. Это достижимо уже сейчас», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.