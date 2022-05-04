Шалимов: матч со «Спартаком» — статусный для любой команды, «Урал» не исключение

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится 7 мая на стадионе «Екатеринбург-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«Матч со «Спартаком» — это статусный матч для любой команды, и мы не исключение. Игра со «Спартаком» — это всегда повышенное внимание со стороны болельщиков, прессы, всех. Нам нужны очки, будем биться за очки, неважно, кто против нас», — цитирует Шалимова ТАСС.



«Урал» за 27 туров набрал 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда находится в зоне стыковых матчей. От спасительного 12-го места её отделяет два балла. «Спартак» после 27 игр идёт на 10-м месте, набрав 34 очка.