Шалимов: матч со «Спартаком» — статусный для любой команды, «Урал» не исключение
Поделиться
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится 7 мая на стадионе «Екатеринбург-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Матч со «Спартаком» — это статусный матч для любой команды, и мы не исключение. Игра со «Спартаком» — это всегда повышенное внимание со стороны болельщиков, прессы, всех. Нам нужны очки, будем биться за очки, неважно, кто против нас», — цитирует Шалимова ТАСС.
«Урал» за 27 туров набрал 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда находится в зоне стыковых матчей. От спасительного 12-го места её отделяет два балла. «Спартак» после 27 игр идёт на 10-м месте, набрав 34 очка.
Комментарии
- 4 мая 2022
-
12:46
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:46
-
11:45
-
11:41
-
11:31
-
11:25
-
11:24
-
11:20
-
11:10
-
11:02
-
11:01
-
10:55
-
10:45
-
10:45
-
10:33
-
10:26
-
10:24
-
10:19
-
10:15
-
10:07
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
09:20
Партнерский контент