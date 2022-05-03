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Зарема Салихова: чемпионский коридор «Зениту» пусть делают «Сочи» и «Нижний Новгород»

Зарема Салихова: чемпионский коридор «Зениту» пусть делают «Сочи» и «Нижний Новгород»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, заявила, что у красно-белых нет традиции организовывать чемпионские коридоры для соперников.

«Каррера и Камоцци предлагают устроить коридор «Зениту»? Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

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Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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