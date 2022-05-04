«Байер» требует не менее € 75 млн за Диаби на фоне интереса «Арсенала», «МЮ» и «Ромы»
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Леверкузенский «Байер» требует от потенциальных претендентов на своего полузащитника Муссу Диаби не менее € 75 млн. В число клубов, которые заинтересованы в игроке «Байера», входят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Рома» и «Ньюкасл». Об этом сообщает Get German Football News со ссылкой на Sport Bild.
Мусса Диаби связан с леверкузенским «Байером» контрактом до 2025 года, в котором нет пункта выкупа. Поэтому «Байер» дал максимальную трансферную оценку своему игроку.
Французский полузащитник проводит свой лучший сезон в «Байере». Он забил 12 голов и сделал 11 результативных передач в 30 матчах Бундеслиги.
В случае ухода Муссы Диаби леверкузенский «Байер» попытается подписать Луиса Синистерру из «Фейеноорда».
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