Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гулиев — об «Арсенале»: приходят какие-то новые нелепые ошибки. И так каждую игру

Гулиев — об «Арсенале»: приходят какие-то новые нелепые ошибки. И так каждую игру
Комментарии

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев прокомментировал борьбу за выживание в Российской Премьер-Лиге.

«Почему «Арсенал» постоянно не может играть так, как во втором тайме с «Нижним Новгородом»? Не могу сказать. Ни с чем не связываю это, если честно. На каждую игру выходим, стараясь забыть предыдущие ошибки. Не то чтобы забыть — забыть неприятные моменты в предыдущих матчах, проведя работу над ошибками. Но опять приходят какие-то новые нелепые ошибки. И так каждую игру. Тяжело это с чем-то связать. Не знаю, со стороны, наверное, это виднее.

Борьба в любом случае должна быть в любой игре — без этого никуда. Но куда важнее свои моменты реализовывать и в обороне дисциплинированно играть», — цитируют Гулиева «Известия».

Новость по теме
Гулиев: легионеры, которые остались в РПЛ, — в любом случае мужчины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022