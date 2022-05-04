Гулиев — об «Арсенале»: приходят какие-то новые нелепые ошибки. И так каждую игру

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев прокомментировал борьбу за выживание в Российской Премьер-Лиге.



«Почему «Арсенал» постоянно не может играть так, как во втором тайме с «Нижним Новгородом»? Не могу сказать. Ни с чем не связываю это, если честно. На каждую игру выходим, стараясь забыть предыдущие ошибки. Не то чтобы забыть — забыть неприятные моменты в предыдущих матчах, проведя работу над ошибками. Но опять приходят какие-то новые нелепые ошибки. И так каждую игру. Тяжело это с чем-то связать. Не знаю, со стороны, наверное, это виднее.



Борьба в любом случае должна быть в любой игре — без этого никуда. Но куда важнее свои моменты реализовывать и в обороне дисциплинированно играть», — цитируют Гулиева «Известия».