Гулиев: легионеры, которые остались в РПЛ, — в любом случае мужчины

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев поделился мнением об отъезде легионеров из Российской Премьер-Лиги.



«Я не буду ничего про это говорить. Если бы мы когда-нибудь увиделись, то все с друг другом поговорили бы: что, как, почему. А те, кто остался, — в любом случае мужчины. Что тут ещё сказать? Не буду врать: Давиташвили с командой не прощался», — цитируют Гулиева «Известия».



Гулиев является воспитанником московского «Спартака». Летом 2018 года он перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. 11 мая «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Гулиевым по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Гулиев провёл 23 матча и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме Аяз Гулиев: полного удовлетворения от возвращения в «Спартак» я не получил